Главная Фигурное катание Новости

«В финале будет жесть, похоже». Вайцеховская — о выступлении спортивных пар на ЧР-2026

«В финале будет жесть, похоже». Вайцеховская — о выступлении спортивных пар на ЧР-2026
Комментарии

Олимпийская чемпионка (1976) по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская высказалась о выступлении Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Спортивные пары. Короткая программа
18 декабря 2025, четверг. 18:45 МСК
Окончено

«Странное ощущение по итогу коротких парных программ. Саша Бойкова и Дима Козловский просто феерически готовы к чемпионату. Подкрут, тодес и шаги четвёртого уровня говорят сами за себя. Не дёрнись Саша на приземлении с прыжка и на выбросе (а дёрнуться не должны были, я видела тренировку), они могли с такой готовностью не просто быть первыми, но с хорошей такой подушкой безопасности. А по итогу вторые. И это чистые нервы, как мне кажется. В финале будет жесть, похоже. На все деньги», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

