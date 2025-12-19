Чемпионат России по фигурному катанию — 2026: расписание на 19 декабря 2025 года

Сегодня, 19 декабря, в Санкт-Петербурге продолжится чемпионат России по фигурному катанию — 2026. Во второй день соревнований с короткими программами выступят мужчины и женщины в одиночном катании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревновательного дня на пятницу.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2026. Расписание соревнований на 19 декабря (время начала московское):

15:30 — Мужчины. Короткая программа.

18:25 — Женщины. Короткая программа.

Чемпионат России продлится четыре дня, он завершится 21 декабря.

В прошлом году чемпионом России в мужском одиночном катании стал Владислав Дикиджи. В женском одиночном катании победу одержала Аделия Петросян.