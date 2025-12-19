Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Чемпионат России по фигурному катанию — 2026: расписание на 19 декабря 2025 года

Чемпионат России по фигурному катанию — 2026: расписание на 19 декабря 2025 года
Комментарии

Сегодня, 19 декабря, в Санкт-Петербурге продолжится чемпионат России по фигурному катанию — 2026. Во второй день соревнований с короткими программами выступят мужчины и женщины в одиночном катании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревновательного дня на пятницу.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2026. Расписание соревнований на 19 декабря (время начала московское):

  • 15:30 — Мужчины. Короткая программа.
  • 18:25 — Женщины. Короткая программа.

Чемпионат России продлится четыре дня, он завершится 21 декабря.

В прошлом году чемпионом России в мужском одиночном катании стал Владислав Дикиджи. В женском одиночном катании победу одержала Аделия Петросян.

Календарь чемпионата России
Материалы по теме
Петросян и Гуменник покажут себя во всей красе перед Олимпиадой! LIVE второго дня ЧР-2026
Live
Петросян и Гуменник покажут себя во всей красе перед Олимпиадой! LIVE второго дня ЧР-2026
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android