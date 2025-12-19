Скидки
Роднина оценила уровень российских фигуристок в сравнении с зарубежными

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась мнением о том, утратили ли российские фигуристки свои лидирующие позиции за время отсутствия на международных стартах.

«Я не очень следила за нашим женским одиночном катанием, но, судя по набору элементов, который выполняют фигуристки, не могу сказать, что мы сильно деградировали. Другой вопрос, что мы что-то утратили в композиции и постановке программ, в стиле и направлении.

Мы очень долго увлекались юными девушками. Сейчас же в наше отсутствие произошли изменения возрастного ценза, а значит, поменялись манера и форма катания. Если же брать по количеству сложных прыжков, думаю, мы остаёмся на высоком уровне.

Сократился ли наш отрыв от зарубежных фигуристок? Гадать не буду. Приблизительно знаю, какой набор элементов есть у лидеров мирового катания, и очень приблизительно знаю, какой набор есть у наших девушек», – приводит слова Родниной Sport24.

