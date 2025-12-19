Аделия Петросян с тройным акселем откатала прогон на тренировке перед КП на ЧР-2026

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян исполнила в прокате короткой программы на тренировке на чемпионате России — 2026 тройной аксель, а также тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп. Трансляция тренировок женщин, где фигуристка выполнила этот контент, была проведена Первым каналом.

Соревнования среди женщин в короткой программе пройдут сегодня, 19 декабря, в 18:25 мск. Борьба за медали в произвольной программе развернётся в субботу.

В текущем сезоне Петросян не исполняла элементы ультра-си на официальных стартах. Четверной тулуп она исполнила лишь во внеконкурсном выступлении на этапе Гран-при в Омске.

В феврале 2026 года фигуристка примет участие в Олимпийских играх в Италии.