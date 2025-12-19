Скидки
Фигурное катание

Соколовская отказалась отвечать на вопрос Ягудина о работе с Валиевой

Тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская в интервью олимпийскому чемпиону Алексею Ягудину рассказала, что не комментирует вопросы о сотрудничестве с Камилой Валиевой.

Ягудин: Как дела? Потому что ходит много слухов, домыслов и так далее. Камила Валиева и ваше сотрудничество. Сотрудничество с такой талантливой спортсменкой.
Соколовская: Следующий вопрос.

Ягудин: Нет необходимости раскрывать секреты.
Соколовская: Следующий вопрос. Вы спрашиваете меня, вы же… читали. Эксперты, люди вокруг вас…

Ягудин: Я говорю, ходит много домыслов и слухов.
Соколовская: Люди вокруг вас все всё знают. Больше, чем Камила, больше, чем я. Спросите людей. Придёт время, и всё будет сказано.

Ягудин: Есть экспертное мнение Чайковской, Тарасовой, Энберта, Леоновой… Михайлова Никиты. Все всё знают. А вы — первый источник.
Соколовская: Мне пока нечего сказать.

Ягудин: Хорошо. Поэтому мы не будем обсуждать, но пожелаем взаимопонимания.
Соколовская: Спасибо, — сказала Соколовская в эфире Первого канала.

