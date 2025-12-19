Скидки
Судья Трусова — единственная поставила Бойкову и Козловского на первое место в КП на ЧР
Судья Регина Трусова – единственная, кто поставил пару Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на первое место в короткой программе на чемпионате России — 2026. За своё выступление пара получила 77,42 балла и заняла второе промежуточное место.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Спортивные пары. Короткая программа
18 декабря 2025, четверг. 18:45 МСК
Окончено

Лидерами короткой программы стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов с результатом 79,03 балла. Трусова поставила Бойковой и Козловскому 79,71 балла, а Мишиной и Галлямову – 78,90. Остальные судьи поставили первыми Анастасию и Александра. Также Трусова – единственная поставила пару Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев на третье место.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2026, Санкт-Петербург. Спортивные пары. Короткая программа:

  1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 79,03 балла.
  2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 77,42.
  3. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко — 70,81.
