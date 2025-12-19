«Зачем сравнивать *** с пальцем?!» Тарасова — о российском и мировом женском катании

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, видит ли она деградацию в женском одиночном катании в России и в мире.

Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил, что и в российском, и в зарубежном женском одиночном катании наблюдается стагнация и, может быть, даже и деградация.

— Не вижу, чтобы у нас конкуренция в женском одиночном катании снизилась. Как раз после чемпионата России можно будет посмотреть, насколько мы конкурентоспособны. Пока наши внутренние соревнования говорят, что наши девочки в порядке. Так что мне не кажется, что у нас есть деградация или стагнация.

— На прошлой Олимпиаде наш отрыв от иностранных фигуристок был значительным, а как сейчас поменялся уровень наших фигуристок по сравнению с зарубежными?

— Зачем сравнивать *** с пальцем?! Это трагедия, что мы так бесцеремонно не ездим на международные турниры. Нам что, приятно произносить, что нас там нет? Зачем спрашивать про спортсменов, которым некуда отбираться? — приводит слова Тарасовой Sport24.