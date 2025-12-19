Скидки
Костомаров рассказал, насколько изменились танцы на льду с момента завершения его карьеры

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду российский фигурист Роман Костомаров поделился мнением, насколько изменились соревнования в танцах на льду с момента окончания его профессиональной карьеры.

— Насколько сильно танцы на льду изменились с того момента, как вы выступали?
— Танцы уже давно изменились. С нашей Олимпиады с Татьяной прошло 20 лет. Но мы по-прежнему олимпийские чемпионы. Кстати, последние из нашей страны. Пока что. Но танцы изменились фактически сразу после наших Олимпийских игр. Уже в 2010 году феноменальный уровень показывали пары из других стран. Также Оксана Домнина, моя жена, которая завоевала на той Олимпиаде в Ванкувере бронзовую медаль, что тоже очень круто. Но ничто не стоит на месте, всё развивается, всё усложняется, всё совершенствуется. Так и должно быть, иначе было бы неинтересно, если бы всё стояло на одном уровне, – приводит слова Костомарова Sport24.

Роман Костомаров выступал в дуэте с Татьяной Навкой. Фигурист завершил карьеру в 2006 году после победы на Олимпиаде–2006 в Турине (Италия).

