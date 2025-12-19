Скидки
Фигурное катание

Ветлугин отреагировал на свой блестящий прокат в КП на чемпионате России — 2026

Ветлугин отреагировал на свой блестящий прокат в КП на чемпионате России — 2026
Российский фигурист Матвей Ветлугин высказался о своём прокате в короткой программе на чемпионате России — 2026. За своё выступление спортсмен получил от судей 92,76 балла.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Мужчины. Короткая программа
19 декабря 2025, пятница. 15:30 МСК
Идёт
1
Матвей Ветлугин
Санкт-Петербург
92.76
2
Глеб Лутфуллин
Санкт-Петербург
90.77
3
Никита Сарновский
Москва
85.31

«Какие были первые эмоции? Обрадовался. Настраиваться было сложно, была титаническая работа проделана после этапа Гран-при. Это уже шестой прокат короткой программы за последние недели три-четыре в условиях соревнований или приближенных к ним. Столько же прокатов было произвольной программы. Пробовали разное — выходить под разным стартовым номером, в разном порядке в разминке. Сегодня были более осознанные действия перед выходом на лёд, в присутствие такой нашей публики, ответственности добавляет и значимость соревнований.

В конце старался дать эмоций, но не забывать корпус, делать шаги, чтобы получить уровни в дорожке. За какой элемент больше переживал? Флип не получался сегодня вообще, ни утром на разминке, ни на шестиминутке. Удивился ли первому стартовому номеру? Достаточно быстро смирился, уже на тренировке наступила стадия принятия (улыбается). Большое количество соревнований перед ЧР? В этом была тактика, физически это никак не выбило», — передаёт слова Ветлугина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

