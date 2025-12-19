Сарновский ответил, как Плющенко поздравил его с дебютом на взрослом чемпионате России

Победитель финала Гран-при среди юниоров российский фигурист Никита Сарновский рассказал, как его поздравил с дебютом на взрослом чемпионате России – 2026 тренер Евгений Плющенко. В короткой программе на чемпионате России – 2026 в Санкт-Петербурге Сарновский набрал 85,31 балла.

«Что публика, что организация очень хорошие. Всё очень прикольно. Вчера смотрел с диким восторгом танцы, пары, был под впечатлением и уже выходил с настроем, что всё будет так же или даже лучше.

Почему пошёл на четверной лутц? Решили сразу после этапа Гран-при. Ранее была травма, не мог прыгать с правой ноги. К этапам был не совсем готов, напрыгивал сальхов. В произвольной сколько будет четверных? Четыре четверных, два акселя. Про здоровье говорить не хочу, чтобы не сглазить.

Что сказал Евгений Плющенко? Поздравил с дебютом, сказал, что в лутц я не поверил, а так всё хорошо, ехал расслабленно», — передаёт слова Сарновского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.