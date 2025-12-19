Костомаров рассказал, следит ли он за изменениями в современных танцах на льду

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду российский фигурист Роман Костомаров рассказал, следит ли за современными танцами на льду.

— Разбираетесь в современных танцах?

— Нет. Всё усложнилось. Много элементов, по которым судьи оценивают те или иные программы. И это меняется очень часто. Поэтому следить за этим у меня нет ни времени, ни желания. Зачем мне это нужно? Я могу просто оценить так, как чувствую. И мне этого достаточно: понимать, хорошо это или плохо, впечатляет это или не впечатляет, чисто это или не чисто. Мне моих знаний для этого достаточно. Глубоко копать куда-то в технику… Какой смысл? Вот Саша Степанова с Ваней Букиным действительно впечатлили (речь про ритм-танец на чемпионате России – 2026, который Степанова/Букин выиграли. – Прим. «Чемпионата»). И не первый год они впечатляют. Это лидеры нашей страны. Очевидно. Поэтому просто пожелаю ребятам так же выступить в произвольной программе и тоже показать высший уровень катания, – приводит слова Костомарова Sport24.