Фигурное катание

Глеб Лутфуллин отреагировал на баллы за короткую программу на ЧР

Глеб Лутфуллин отреагировал на баллы за короткую программу на ЧР
Серебряный призёр чемпионата России – 2025, ученик Алексея Мишина Глеб Лутфуллин отреагировал на свои баллы за выступление в короткой программе на чемпионате России — 2026. От судей спортсмен получил 90,77 балла.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Мужчины. Короткая программа
19 декабря 2025, пятница. 15:30 МСК
Идёт
1
Андрей Мозалёв
Москва
97.16
2
Матвей Ветлугин
Санкт-Петербург
92.76
3
Глеб Лутфуллин
Санкт-Петербург
90.77

«Ощущения позитивные, добрые, хорошие. Удовлетворен своими 90 баллами. Через полтора года будет 10 лет, как я здесь тренируюсь. «Юбилейный» — это второй дом. На тренировках порой катаемся на главной арене, но ощущения другие. Не от присутствия зрителей, а лёд меняется. Под соревнования как-то его заливают по-другому.

Как шла подготовка к ЧР? Решил откинуть эти мысли. Восстановление было долгим, как раз пришлось на Омск. Можно было бы подняться выше, если бы сделал чище аксель. Жалко. Не волновался, просто вылетел криво.

Что обсуждали с Мишиным и Туктамышевой в «кисс энд крае»? Если честно, был ещё мыслями в прокате, но вроде меня похвалили. Лестница в «кисс энд крае»? Будет челлендж для всех ребят в произвольной. Кто туда поднимется, тот и победит (улыбается)», — передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

