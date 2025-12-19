Пётр Гуменник стал лидером по итогам короткой программы на чемпионате России — 2026

Фигурист Пётр Гуменник занял первое место по итогам итогам короткой программы мужчин в рамках чемпионата России — 2026. Судьи оценили его выступление на 103,77 балла. Второе место занял Евгений Семененко, который получил 100,99 балла. Тройку сильнейших по итогам соревновательного дня замкнул Андрей Мозалёв (97,16 балла).

Фигурное катание. Чемпионат России — 2026, Санкт-Петербург. Мужчины, короткая программа:

1. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) — 103,77.

2. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) — 100,99.

3. Андрей Мозалёв (Москва) — 97,16.

4. Матвей Ветлугин (Санкт-Петербург) — 92,76.

5. Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург) — 90,77.

ЧР-2026 по фигурному катанию проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря.