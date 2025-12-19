Скидки
Чемпионат России по фигурному катанию 2026: результаты коротких программ, мужчины, 19 декабря 2025

Пётр Гуменник стал лидером по итогам короткой программы на чемпионате России — 2026
Пётр Гуменник
Комментарии

Фигурист Пётр Гуменник занял первое место по итогам итогам короткой программы мужчин в рамках чемпионата России — 2026. Судьи оценили его выступление на 103,77 балла. Второе место занял Евгений Семененко, который получил 100,99 балла. Тройку сильнейших по итогам соревновательного дня замкнул Андрей Мозалёв (97,16 балла).

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Мужчины. Короткая программа
19 декабря 2025, пятница. 15:30 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
103.77
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
100.99
3
Андрей Мозалёв
Москва
97.16

ЧР-2026 по фигурному катанию проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря.

