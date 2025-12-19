Макар Игнатов ответил на вопрос о поддержке от Александры Трусовой на чемпионате России

Российский фигурист Макар Игнатов рассказал о поддержке Александры Трусовой на чемпионате России по фигурному катанию.

«Как прокат? Серединка на половинку. Подготовка к чемпионату России шла хорошо. Две с половиной недели назад пришлось встать на новые коньки, но в целом нормальная ситуация. С Евгением Викторовичем [Плющенко] технические моменты обсудили. Почти получилось. Беспокоят ли проблемы из начала сезона? Со здоровьем всё нормально. Саша [Игнатова] всегда меня поддерживает, но сюда не приедет.

Как кататься с мультимедийными бортами? Надеюсь, они застрахованы (улыбается). Если я врежусь, это не моя ответственность, может случиться всё что угодно. Но они меня не отвлекают», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.