Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Макар Игнатов ответил на вопрос о поддержке от Александры Трусовой на чемпионате России

Макар Игнатов ответил на вопрос о поддержке от Александры Трусовой на чемпионате России
Комментарии

Российский фигурист Макар Игнатов рассказал о поддержке Александры Трусовой на чемпионате России по фигурному катанию.

«Как прокат? Серединка на половинку. Подготовка к чемпионату России шла хорошо. Две с половиной недели назад пришлось встать на новые коньки, но в целом нормальная ситуация. С Евгением Викторовичем [Плющенко] технические моменты обсудили. Почти получилось. Беспокоят ли проблемы из начала сезона? Со здоровьем всё нормально. Саша [Игнатова] всегда меня поддерживает, но сюда не приедет.

Как кататься с мультимедийными бортами? Надеюсь, они застрахованы (улыбается). Если я врежусь, это не моя ответственность, может случиться всё что угодно. Но они меня не отвлекают», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Материалы по теме
Наши фигуристы пользуются магией! Распределяем парней по факультетам Хогвартса перед ЧР
Наши фигуристы пользуются магией! Распределяем парней по факультетам Хогвартса перед ЧР
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android