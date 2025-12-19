Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Мозалёв рассказал, что уже привык выступать на чемпионатах России

Мозалёв рассказал, что уже привык выступать на чемпионатах России
Андрей Мозалёв
Российский фигурист Андрей Мозалёв высказался по поводу участия в чемпионате России. Он отметил, что выступает уже на седьмом для себя турнире подобного уровня, поэтому привык к обстановке.

«Конечно, эмоции положительные после проката. Готовился спокойно к этим соревнованиям, старался меньше об этом думать. В Омске я готовился активно, в голове держал. После неудачи там решил отпустить ситуацию, проще относиться ко всему, спокойно. Это мой седьмой чемпионат России. Привыкнуть можно, я уже прихожу и всё знаю, что как будет. Раньше уже на жеребьевке трясло», — передаёт слова Мозалёва корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Сегодня, 19 декабря, Мозалёв выступил с короткой программой в соревнованиях мужчин. Судьи оценили его прокат на 97,16 балла.

