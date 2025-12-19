Мозалёв рассказал, что уже привык выступать на чемпионатах России

Российский фигурист Андрей Мозалёв высказался по поводу участия в чемпионате России. Он отметил, что выступает уже на седьмом для себя турнире подобного уровня, поэтому привык к обстановке.

«Конечно, эмоции положительные после проката. Готовился спокойно к этим соревнованиям, старался меньше об этом думать. В Омске я готовился активно, в голове держал. После неудачи там решил отпустить ситуацию, проще относиться ко всему, спокойно. Это мой седьмой чемпионат России. Привыкнуть можно, я уже прихожу и всё знаю, что как будет. Раньше уже на жеребьевке трясло», — передаёт слова Мозалёва корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Сегодня, 19 декабря, Мозалёв выступил с короткой программой в соревнованиях мужчин. Судьи оценили его прокат на 97,16 балла.