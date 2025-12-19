Дикиджи отреагировал на падение с четверного в короткой программе на ЧР-2025

21-летний российский фигурист Владислав Дикиджи прокомментировал своё выступление в короткой программе на ЧР-2025 в Санкт-Петербурге. Во время выступления он упал с четверного прыжка, получив в итоге 86,90 балла. Это восьмое место по итогам дня.

«Впечатления обычные, что не так, не знаю. Заход на флип поменяли, сместили подальше. Всё равно не получилось. Думаю, резоннее прыгать сальхов, не зацикливаться на флипе. Знал бы — сказал и вам, и себе. Если бы мог объяснить, я бы вам объяснил.

Было в голове, что надо защищать титул чемпиона России? Это мизерный процентик, чуть-чуть тревожило, но можно сказать, что не влияло никак. Как дела со здоровьем? Перед Омском было не очень, а сейчас замечательно», — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.