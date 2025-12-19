Гуменник прокомментировал победу в короткой программе на ЧР-2026

Фигурист Пётр Гуменник оценил первое место по итогам короткой программы мужчин в рамках чемпионата России — 2025. Судьи оценили его выступление на 103,77 балла.

«Эмоции положительные. Рад хорошему прокату. Рад, что меня поддержала публика. Мне кричали громкие слова поддержки. Это было приятно. Постараюсь сейчас это немного забыть, чтобы с новыми силами подготовиться к произвольной.

За исключением лутца, всё получилось. Лутц в короткой — прыжок, который сразу сказывается на прокате. Стоит мне чуть-чуть задуматься, понервничать, может дальше всё не так пойти. Рад, что удалось собраться и дальше всё хорошо сделать», — сказал Гуменник в эфире Первого канала.