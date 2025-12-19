Гуменник прокомментировал победу в короткой программе на ЧР-2026
Фигурист Пётр Гуменник оценил первое место по итогам короткой программы мужчин в рамках чемпионата России — 2025. Судьи оценили его выступление на 103,77 балла.
Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Мужчины. Короткая программа
19 декабря 2025, пятница. 15:30 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
103.77
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
100.99
3
Андрей Мозалёв
Москва
97.16
«Эмоции положительные. Рад хорошему прокату. Рад, что меня поддержала публика. Мне кричали громкие слова поддержки. Это было приятно. Постараюсь сейчас это немного забыть, чтобы с новыми силами подготовиться к произвольной.
За исключением лутца, всё получилось. Лутц в короткой — прыжок, который сразу сказывается на прокате. Стоит мне чуть-чуть задуматься, понервничать, может дальше всё не так пойти. Рад, что удалось собраться и дальше всё хорошо сделать», — сказал Гуменник в эфире Первого канала.
