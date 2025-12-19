Гуменник: впереди Олимпиада, к которой я готовлюсь весь этот год

Российский фигурист Пётр Гуменник высказался о подготовке к Олимпийским играм 2026 года в Милане. Ранее спортсмен отобрался на соревнования, благодаря успешному выступлению на турнире в Пекине (Китай).

«В плане подготовки к чемпионату России чуть-чуть было легче, потому что это не главное соревнование сезона. Сезон на этом не заканчивается. Впереди у меня Олимпиада, к которой я в основном и готовлюсь весь этот год. Подготовка была спокойной, без лишних нервов. Я мог спокойно выходить на лёд, делать, что нужно, не психовать. Но на самом старте напряжение чувствовалось, потому что вижу всех своих соперников — они прыгают туда-сюда лутцы, флипы. Сразу всё чувствуется», — сказал Гуменник в эфире «Первого канала».

Сегодня, 19 декабря, Гуменник стал первым по итогам короткой программы в рамках ЧР-2026. Он набрал 103,77 балла.