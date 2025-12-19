Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Заново изучали технику». Гуменник — о тренировках в Америке у Арутюняна

«Заново изучали технику». Гуменник — о тренировках в Америке у Арутюняна
Пётр Гуменник
Комментарии

Российский фигурист Пётр Гуменник поделился впечатлениями от тренировок в США под руководством известного тренера Рафаэля Арутюняна. Он отметил, что уделял время изучению техники.

«Прошло всё хорошо. Рафаэль Владимирович [Арутюнян] со мной по три часа в день, можно сказать, индивидуально занимался. Мы все прыжки проходили, заново изучали технику, не с нуля, конечно, но всё же. Он при этом исправляет не только технику, но и заходы на прыжки», — сказал Гуменник в эфире «Первого канала».

Сегодня, 19 декабря, Гуменник стал первым по итогам короткой программы в рамках ЧР-2025. Он набрал 103,77 балла. Произвольная программа состоится в воскресенье, 21 декабря.

Материалы по теме
Гуменник: впереди Олимпиада, к которой я готовлюсь весь этот год
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android