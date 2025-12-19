«Заново изучали технику». Гуменник — о тренировках в Америке у Арутюняна

Российский фигурист Пётр Гуменник поделился впечатлениями от тренировок в США под руководством известного тренера Рафаэля Арутюняна. Он отметил, что уделял время изучению техники.

«Прошло всё хорошо. Рафаэль Владимирович [Арутюнян] со мной по три часа в день, можно сказать, индивидуально занимался. Мы все прыжки проходили, заново изучали технику, не с нуля, конечно, но всё же. Он при этом исправляет не только технику, но и заходы на прыжки», — сказал Гуменник в эфире «Первого канала».

Сегодня, 19 декабря, Гуменник стал первым по итогам короткой программы в рамках ЧР-2025. Он набрал 103,77 балла. Произвольная программа состоится в воскресенье, 21 декабря.