Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Гуменник сообщил, что планирует позвонить Арутюняну после победы в КП на ЧР-2026

Гуменник сообщил, что планирует позвонить Арутюняну после победы в КП на ЧР-2026
Пётр Гуменник
Комментарии

Российский фигурист Пётр Гуменник рассказал, что пообщается с известным тренером Рафаэлем Арутюняном после победы в короткой программе на ЧР-2026. Он позвонит специалисту, с которым готовился к турниру в Санкт-Петербурге.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Мужчины. Короткая программа
19 декабря 2025, пятница. 15:30 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
103.77
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
100.99
3
Андрей Мозалёв
Москва
97.16

«Наверное, созвонюсь сегодня. Спасибо ему большое. И спасибо Веронике Анатольевне [Дайнеко], Тамаре Николаевне [Москвиной], Николаю Юрьевичу [Морошкину]. Все они мне могут что-то подсказать и сегодня тоже», — сказал Гуменник в эфире Первого канала.

Сегодня, 19 декабря, Пётр Гуменник стал первым по итогам короткой программы в рамках чемпионата России — 2026. Он набрал 103,77 балла.

Материалы по теме
Петросян будет показывать ультра-си в короткой? Это единственный шанс выиграть ОИ! LIVE
Live
Петросян будет показывать ультра-си в короткой? Это единственный шанс выиграть ОИ! LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android