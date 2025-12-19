Гуменник сообщил, что планирует позвонить Арутюняну после победы в КП на ЧР-2026
Российский фигурист Пётр Гуменник рассказал, что пообщается с известным тренером Рафаэлем Арутюняном после победы в короткой программе на ЧР-2026. Он позвонит специалисту, с которым готовился к турниру в Санкт-Петербурге.
Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Мужчины. Короткая программа
19 декабря 2025, пятница. 15:30 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
103.77
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
100.99
3
Андрей Мозалёв
Москва
97.16
«Наверное, созвонюсь сегодня. Спасибо ему большое. И спасибо Веронике Анатольевне [Дайнеко], Тамаре Николаевне [Москвиной], Николаю Юрьевичу [Морошкину]. Все они мне могут что-то подсказать и сегодня тоже», — сказал Гуменник в эфире Первого канала.
Сегодня, 19 декабря, Пётр Гуменник стал первым по итогам короткой программы в рамках чемпионата России — 2026. Он набрал 103,77 балла.
