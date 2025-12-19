Гуменник сообщил, что планирует позвонить Арутюняну после победы в КП на ЧР-2026

Российский фигурист Пётр Гуменник рассказал, что пообщается с известным тренером Рафаэлем Арутюняном после победы в короткой программе на ЧР-2026. Он позвонит специалисту, с которым готовился к турниру в Санкт-Петербурге.

«Наверное, созвонюсь сегодня. Спасибо ему большое. И спасибо Веронике Анатольевне [Дайнеко], Тамаре Николаевне [Москвиной], Николаю Юрьевичу [Морошкину]. Все они мне могут что-то подсказать и сегодня тоже», — сказал Гуменник в эфире Первого канала.

Сегодня, 19 декабря, Пётр Гуменник стал первым по итогам короткой программы в рамках чемпионата России — 2026. Он набрал 103,77 балла.