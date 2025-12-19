Скидки
Кондратюк отметил, что на чемпионате России его уже ничто не может удивить

Российский фигурист Марк Кондратюк поделился эмоциями по итогам короткой программы мужчин в рамках чемпионата России — 2025.

«Действительно было нервно. Последние минут 10 перед прокатом испытывал чувство, которого давно не было. В плане вот такого мандража. Дальше, уже в первой половине программы мне казалось, что я его переборол, сделал прыжки. Да, там может было супер легко по ощущениям, но я их исполнил. А дальше прям на секунду очень расстроился, потому что случилась эта ошибка. Она не техническая, не психологическая, ну вот что-то такое. Увы. Ну ничего, завтра новый день.

У меня уже шестой чемпионат России. За эти годы был уже и первым, и последним. Поэтому никакая ситуация меня не может удивить. На самом деле всё хорошо. Обидно, но как говорят — работаем дальше», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

