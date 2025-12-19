Гуменник — о страхах: блин, это же чемпионат России, а вдруг на ОИ не получится

Фигурист Пётр Гуменник рассказал, что боялся допустить ошибку в рамках короткой программы мужчин в рамках чемпионата России — 2025. Судьи оценили его выступление на 103,77 балла.
«Когда заходишь на сложный многооборотный прыжок, делаешь ошибку, то это может стать снежным комом и всё сильнее накатывать. Блин, это же чемпионат России, а если у меня на Олимпиаде не получится. Очень важно в такие моменты остановиться, охладиться и успокоить себя», — сказал Гуменник в эфире Первого канала.
Пётр Гуменник занял первое место по итогам итогам короткой программы мужчин в рамках чемпионата России — 2026. Судьи оценили его выступление на 103,77 балла. Второе место занял Евгений Семененко, который получил 100,99 балла. Тройку сильнейших по итогам соревновательного дня замкнул Андрей Мозалёв (97,16 балла).
- 19 декабря 2025
-
19:16
-
19:09
-
19:08
-
19:05
-
19:01
-
19:00
-
18:52
-
18:45
-
18:43
-
18:34
-
18:30
-
18:19
-
18:18
-
18:10
-
17:37
-
17:36
-
16:49
-
16:36
-
16:36
-
16:18
-
16:08
-
16:08
-
15:03
-
13:07
-
12:19
-
11:05
-
10:37
-
09:30
-
09:28
-
02:17
-
02:04
- 18 декабря 2025
-
22:03
-
21:42
-
21:38
-
21:34