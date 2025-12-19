Скидки
Гуменник — о страхах: блин, это же чемпионат России, а вдруг на ОИ не получится
Фигурист Пётр Гуменник рассказал, что боялся допустить ошибку в рамках короткой программы мужчин в рамках чемпионата России — 2025. Судьи оценили его выступление на 103,77 балла.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Мужчины. Короткая программа
19 декабря 2025, пятница. 15:30 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
103.77
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
100.99
3
Андрей Мозалёв
Москва
97.16

«Когда заходишь на сложный многооборотный прыжок, делаешь ошибку, то это может стать снежным комом и всё сильнее накатывать. Блин, это же чемпионат России, а если у меня на Олимпиаде не получится. Очень важно в такие моменты остановиться, охладиться и успокоить себя», — сказал Гуменник в эфире Первого канала.

Пётр Гуменник занял первое место по итогам итогам короткой программы мужчин в рамках чемпионата России — 2026. Судьи оценили его выступление на 103,77 балла. Второе место занял Евгений Семененко, который получил 100,99 балла. Тройку сильнейших по итогам соревновательного дня замкнул Андрей Мозалёв (97,16 балла).

