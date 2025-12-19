Гуменник — о страхах: блин, это же чемпионат России, а вдруг на ОИ не получится

Фигурист Пётр Гуменник рассказал, что боялся допустить ошибку в рамках короткой программы мужчин в рамках чемпионата России — 2025. Судьи оценили его выступление на 103,77 балла.

«Когда заходишь на сложный многооборотный прыжок, делаешь ошибку, то это может стать снежным комом и всё сильнее накатывать. Блин, это же чемпионат России, а если у меня на Олимпиаде не получится. Очень важно в такие моменты остановиться, охладиться и успокоить себя», — сказал Гуменник в эфире Первого канала.

Пётр Гуменник занял первое место по итогам итогам короткой программы мужчин в рамках чемпионата России — 2026. Судьи оценили его выступление на 103,77 балла. Второе место занял Евгений Семененко, который получил 100,99 балла. Тройку сильнейших по итогам соревновательного дня замкнул Андрей Мозалёв (97,16 балла).