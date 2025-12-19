Гуменник: даже за океаном следят за нашими стартами и болеют за меня

Российский фигурист Пётр Гуменник рассказал, что его поддерживают в США. К такому выводу он пришёл после тренировок у американского специалиста Рафаэля Арутюняна.

«В первую очередь ради технической работы я ехал, но в то же время, когда планировал поездку, подумал, что после этапов будет немножко времени, когда ты ещё не совсем отдохнул, а чемпионат России не на носу, тогда обычно тяжело тренироваться, решил, если поеду к Рафаэлю Владимировичу, смогу мобилизоваться, собрать все ресурсы и тренироваться в полную силу.

Там были иностранные фигуристы. Эндрю Торгашев, с ним немножко пообщались. Он знает русский. Приятно, что там вообще половина спортсменов знает русский. И очень многие ко мне подходили, фоткались. Даже за океаном следят за нашими стартами и болеют за меня, как говорят», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.