«Может, это секрет успеха». Гуменник рассказал, что хотел бы сделать до Олимпийских игр

Фигурист Пётр Гуменник поделился ожиданиями от старта зимних Олимпийских игр — 2026, где он выступит в качестве нейтрального атлета.

«Я просто иногда вспоминаю, сколько же осталось до Олимпиады. Думаю, так, два месяца. И начинаю думать, что с этим сделать. Но, возможно, надо завести календарь с отсчётом до Олимпийских игр. Ведь если у двух олимпийских чемпионов (смотрит на Анну Щербакову и Алексея Ягудина.— Прим. «Чемпионата») он есть, может, это секрет успеха», — сказал Гуменник в эфире Первого канала.

Пётр Гуменник занял первое место по итогам короткой программы мужчин в рамках чемпионата России — 2026. Судьи оценили его выступление на 103,77 балла. Второе место занял Евгений Семененко, который получил 100,99 балла. Тройку сильнейших по итогам соревновательного дня замкнул Андрей Мозалёв (97,16 балла).