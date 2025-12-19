Гуменник сравнил свой прокат на ЧР-2026 с прошлогодним

Российский фигурист Пётр Гуменник сравнил свой прокат в короткой программе в рамках чемпионата России — 2026 с выступлением в сезоне-2025.

«На чемпионате России, конечно, важно как можно чище откатать короткую программу, потому что вспоминаются все чемпионаты, когда я, например, в короткой упал с акселя, и именно это мне не позволило потом по итогу занять первое место. Поэтому я доволен, что, в принципе, всё получилось. Получился хороший флип, хороший аксель, на лутц пошёл как-то широко, немножко вяло, возможно. Но рад, что не получилось, как это было на этапе в Москве, а я смог всё-таки его вытащить, что-то скрутить и выехать, и не сделать серьёзную ошибку. Ну и потом я пытался это всеми силами компенсировать и вращениями, и дорожкой, и второй оценкой, чтобы свести на нет эту ошибку на лутце», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.