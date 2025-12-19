Скидки
Гуменник рассказал, как сборы у Арутюняна повлияли на его психологическое состояние

Пётр Гуменник
Фигурист Пётр Гуменник высказался о сборах у известного специалиста Рафаэля Арутюняна в США. Он отметил, что тренировки повлияли на его психологическое состояние.

«Сборы прошли отлично. Выучил много нового. Также готовился к чемпионату России, катал программы и занимался техникой с Рафаэлем Владимировичем. Он, мне кажется, был доволен. Я тоже работой доволен, узнал для себя какие-то новые необходимые вещи.

Моя активность в соцсетях? Думаю, больше времени было, потому что учиться не мог из-за того, что другой часовой пояс, совсем ночью были пары. Пытался в четыре часа ночи вставать, но не получилось. Понял, лучше пока отдохнуть.

На меня повлияла психологическая смена обстановки — всё новое. И мне просто хотелось поделиться со всеми тем, что я вижу», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

