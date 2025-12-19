«У многих моих коллег есть этот титул, а у меня ещё нет». Пётр Гуменник — о золоте ЧР-2026

Фигурист Пётр Гуменник высказался о возможной победе на чемпионате России — 2026 в Санкт-Петербурге. Сегодня, 19 декабря, Гуменник стал первым по итогам короткой программы в рамках ЧР-2026. Он набрал 103,77 балла.

«Получить титул чемпиона России — не то чтобы это прям принципиально, что это единственная моя цель, но, конечно, очень бы хотелось этого, ведь это большой престиж. И да, у многих моих коллег есть этот титул, а у меня ещё нет. Я, конечно, стараюсь на всех стартах сделать всё максимально чисто и набрать больше баллов, но тут ещё бонусом хотелось бы наконец-то получить этот титул», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.