«У многих моих коллег есть этот титул, а у меня ещё нет». Пётр Гуменник — о золоте ЧР-2026

Пётр Гуменник
Фигурист Пётр Гуменник высказался о возможной победе на чемпионате России — 2026 в Санкт-Петербурге. Сегодня, 19 декабря, Гуменник стал первым по итогам короткой программы в рамках ЧР-2026. Он набрал 103,77 балла.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Мужчины. Короткая программа
19 декабря 2025, пятница. 15:30 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
103.77
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
100.99
3
Андрей Мозалёв
Москва
97.16

«Получить титул чемпиона России — не то чтобы это прям принципиально, что это единственная моя цель, но, конечно, очень бы хотелось этого, ведь это большой престиж. И да, у многих моих коллег есть этот титул, а у меня ещё нет. Я, конечно, стараюсь на всех стартах сделать всё максимально чисто и набрать больше баллов, но тут ещё бонусом хотелось бы наконец-то получить этот титул», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

