«У многих моих коллег есть этот титул, а у меня ещё нет». Пётр Гуменник — о золоте ЧР-2026
Поделиться
Фигурист Пётр Гуменник высказался о возможной победе на чемпионате России — 2026 в Санкт-Петербурге. Сегодня, 19 декабря, Гуменник стал первым по итогам короткой программы в рамках ЧР-2026. Он набрал 103,77 балла.
Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Мужчины. Короткая программа
19 декабря 2025, пятница. 15:30 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
103.77
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
100.99
3
Андрей Мозалёв
Москва
97.16
«Получить титул чемпиона России — не то чтобы это прям принципиально, что это единственная моя цель, но, конечно, очень бы хотелось этого, ведь это большой престиж. И да, у многих моих коллег есть этот титул, а у меня ещё нет. Я, конечно, стараюсь на всех стартах сделать всё максимально чисто и набрать больше баллов, но тут ещё бонусом хотелось бы наконец-то получить этот титул», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 декабря 2025
-
19:16
-
19:09
-
19:08
-
19:05
-
19:01
-
19:00
-
18:52
-
18:45
-
18:43
-
18:34
-
18:30
-
18:19
-
18:18
-
18:10
-
17:37
-
17:36
-
16:49
-
16:36
-
16:36
-
16:18
-
16:08
-
16:08
-
15:03
-
13:07
-
12:19
-
11:05
-
10:37
-
09:30
-
09:28
-
02:17
-
02:04
- 18 декабря 2025
-
22:03
-
21:42
-
21:38
-
21:34