Гуменник раскрыл, почему не нервничал перед короткой программой на ЧР-2026

Пётр Гуменник
Фигурист Пётр Гуменник поделился подробностями своей подготовки к выходу на лёд в рамках короткой программы на ЧР-2026 в Санкт-Петербурге. Спортсмен рассказал, что не испытывал особого давления из-за приближающейся Олимпиады-2026.

«Мне чуть-чуть повезло, что я не так нервничал. Для меня в этом сезоне чемпионат России не самый сложный, не самый волнительный старт. Перед прокатом думал, у меня через полтора месяца Олимпиада. И этот прокат показался мне более пустяковым. Но когда вышел на лёд, почувствовал сильную конкуренцию. Почти все прыгают по два четвертных. Легко точно не было!» — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Сегодня, 19 декабря, Гуменник стал первым по итогам короткой программы в рамках ЧР-2026. Он набрал 103,77 балла.

«У многих моих коллег есть этот титул, а у меня ещё нет». Пётр Гуменник — о золоте ЧР-2026
