«Если не сделаешь поделку, домой не отпустим». Семененко — о подготовке к Гран-при и ЧР

Евгений Семененко
Комментарии

Евгений Семененко поделился подробностями подготовки к Гран-при и чемпионату России — 2026. Он отметил, что готовился к этапам ГП в ускоренном темпе после травмы.

«Как могу оценить восстановление после травмы? Если с чем-то можно сравнить подготовку к этапам Гран-при, это словно какой-то урок, где студент ничего не делает, а потом в конце говорят: «Если не сделаешь поделку, домой не отпустим» (улыбается). Ученик начинает что-то впопыхах делать, кое-как собирает. У меня так было перед этапами: что-то впопыхах сделали, что могли, и поехал на два этапа Гран-при подряд.

Учитывая ту форму, в которой я был, очень доволен результатами, прыгнул первый четверной за две недели до первого этапа. Собрали два в короткой, четыре в произвольной, было очень мало времени. А тут подготовка шла уже ровнее, в более спокойном режиме, травма не так беспокоит, как перед этапами», – передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

