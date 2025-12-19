Семененко поделился эмоциями от выступления в короткой программе на ЧР в Петербурге

Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко поделился эмоциями от выступления в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Сейчас испытываю положительные эмоции, рад, что удаётся держать динамику чистых коротких программ в этом сезоне. Мне очень нравится эта музыка, откатать чисто в родном Петербурге всегда приятно.

Почему в этот раз сделал каскад с тулупом, а не с сальховом? В этот раз запланированное вышло в реальности, на этапах были внезапные корректировки по ходу программы», — передаёт слова Евгения Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.