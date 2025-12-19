Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Чемпионат России по фигурному катанию 2026: результаты коротких программ, женщины, 19 декабря 2025

Аделия Петросян выиграла короткую программу на ЧР-2026, Двоеглазова — вторая
Аделия Петросян
Комментарии

Двукратная чемпионка России Аделия Петросян стала первой по итогам короткой программы женщин в рамках чемпионата России — 2026. Судьи поставили ей 86,52 балла. Второе место заняла Алиса Двоеглазова, которая получила 74,59 балла. Тройку сильнейших по итогам соревновательного дня замкнула Анна Фролова (73,93).

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Женщины. Короткая программа
19 декабря 2025, пятница. 18:25 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
86.52
2
Алиса Двоеглазова
Москва
74.59
3
Анна Фролова
Санкт-Петербург
73.93

Фигурное катание. Чемпионат России — 2026, Санкт-Петербург. Женщины, короткая программа:

1. Аделия Петросян (Москва) — 86,52.
2. Алиса Двоеглазова (Москва) — 74,59.
3. Анна Фролова (Санкт-Петербург) — 73,93.
4. Дарья Садкова (Москва) — 73,37.
5. Мария Захарова (Москва) — 71,37.

ЧР-2026 по фигурному катанию проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря.

Календарь чемпионата России - 2025 по фигурному катанию
Материалы по теме
Пётр Гуменник стал лидером по итогам короткой программы на чемпионате России — 2026
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android