Гуменник оценил проделанную с Арутюняном работу над лутцем

Российский фигурист Пётр Гуменник поделился мнением относительно сборов с известным американским специалистом Рафаэлем Арутюняном. Он дал оценку проделанной работе над лутцем.

«Поездка прошла хорошо, плодотворно, Много тренировали. Исправляли все прыжки. Сальхов и флип, как мне кажется, у меня были неплохие. Понравилось, как изменились аксель, риттбергер и лутцы. Удалось много тренироваться и отдохнуть. Что случилось с лутцем? Хорошо, что я над ним поработал. Если бы не поработал, получилось бы то, что было в Москве. Будем разбираться с тренерами, что произошло», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Сегодня, 19 декабря, Пётр Гуменник стал первым по итогам короткой программы в рамках чемпионата России — 2026. Он набрал 103,77 балла.