Гуменник заявил, что будет сложно вспомнить показательный номер в день произвольной на ЧР

Фигурист Пётр Гуменник рассказал, что ему будет непросто вспомнить показательный номер, с которым он выступит на чемпионате России — 2026 в Санкт-Петербурге. Прокаты вне конкурса состоятся после произвольной программы у мужчин и женщин в воскресенье, 21 декабря.

«Будет сложно. Обычно есть день, чтобы вспомнить номер. Кто-то даже успевает поставить новый. В этот раз будет сложнее успеть что-то сделать. Надо успеть съездить за костюмом, пока не знаю, что буду катать. «Потолок ледяной» или «Оптимус прайм». Я потренируюсь и буду отдыхать, настраиваться на прокат», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.