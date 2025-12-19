«Семь квадов? Безграничное уважение». Семененко назвал фигуристов, которые ему нравятся

Российский спортсмен Евгений Семененко поделился именами коллег фигуристов, которые ему нравятся. Среди них оказались американец Илья Малинин, итальянец Николай Мемола и японец Юма Кагияма.

«Семь четверных Малинина в финале Гран-при? Это было историческое событие для фигурного катания, это вызывает безграничное уважение. Но каждый сам решает, с кого брать пример. Помимо Ильи, есть много фигуристов, которыми можно восхищаться. Да, Илья делает историю фигурного катания, его прыжки вызывают уважение, восхищение. У меня ещё вызывает уважение Николай Мемола, он с таким ростом может делать и четверной лутц, и флип, и на достойном уровне представляет свои программы.

У Юмы Кагиямы фантастическое скольжение. Мне удалось его застать, посмотреть вживую, это скорость, скольжение, высота прыжка, пролётность. У каждого фигуриста есть свои положительные стороны, зрителям от этого интересно смотреть фигурное катание. Есть большое количество талантливых фигуристов», — передаёт слова Семененко корреспондент «»Чемпионата» Анастасия Матросова.