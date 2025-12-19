Скидки
Фигурное катание

«Семь квадов? Безграничное уважение». Семененко назвал фигуристов, которые ему нравятся

«Семь квадов? Безграничное уважение». Семененко назвал фигуристов, которые ему нравятся
Евгений Семененко
Комментарии

Российский спортсмен Евгений Семененко поделился именами коллег фигуристов, которые ему нравятся. Среди них оказались американец Илья Малинин, итальянец Николай Мемола и японец Юма Кагияма.

«Семь четверных Малинина в финале Гран-при? Это было историческое событие для фигурного катания, это вызывает безграничное уважение. Но каждый сам решает, с кого брать пример. Помимо Ильи, есть много фигуристов, которыми можно восхищаться. Да, Илья делает историю фигурного катания, его прыжки вызывают уважение, восхищение. У меня ещё вызывает уважение Николай Мемола, он с таким ростом может делать и четверной лутц, и флип, и на достойном уровне представляет свои программы.

У Юмы Кагиямы фантастическое скольжение. Мне удалось его застать, посмотреть вживую, это скорость, скольжение, высота прыжка, пролётность. У каждого фигуриста есть свои положительные стороны, зрителям от этого интересно смотреть фигурное катание. Есть большое количество талантливых фигуристов», — передаёт слова Семененко корреспондент «»Чемпионата» Анастасия Матросова.

Комментарии
