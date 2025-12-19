Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Болельщица упала в обморок на ЧР по фигурному катанию в Санкт-Петербурге

Болельщица упала в обморок на ЧР по фигурному катанию в Санкт-Петербурге
Комментарии

Болельщице стало плохо на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Одна из женщин на трибуне упала в обморок. После того как окружающие стали звать врача, президент ФФККР Антон Сихарулидзе попросил дежурившего у борта доктора прийти на помощь болельщице, сообщает корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

С 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге проходит чемпионат России – 2026 по фигурному катанию. В полном объёме турнир показывает сайт Первого канала. Часть прокатов можно посмотреть в прямом эфире на ТВ.

Победители турнира получат 2,5 млн рублей. Серебряные призёры заработают 1,5 млн, а бронзовые — 1 млн.

Материалы по теме
Петросян «расчехлила» новое оружие — тройной аксель! Это заявка на золото Олимпиады. LIVE
Live
Петросян «расчехлила» новое оружие — тройной аксель! Это заявка на золото Олимпиады. LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android