Болельщица упала в обморок на ЧР по фигурному катанию в Санкт-Петербурге

Болельщице стало плохо на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Одна из женщин на трибуне упала в обморок. После того как окружающие стали звать врача, президент ФФККР Антон Сихарулидзе попросил дежурившего у борта доктора прийти на помощь болельщице, сообщает корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

С 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге проходит чемпионат России – 2026 по фигурному катанию. В полном объёме турнир показывает сайт Первого канала. Часть прокатов можно посмотреть в прямом эфире на ТВ.

Победители турнира получат 2,5 млн рублей. Серебряные призёры заработают 1,5 млн, а бронзовые — 1 млн.