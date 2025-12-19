Гуменник: трансляции тренировок ЧР-2026 повышают его статус, это не турнир водокачки
Поделиться
Российский фигурист Пётр Гуменник сказал, что трансляции тренировок на чемпионате России — 2026 в Санкт-Петербурге делают его не «турниром водокачки». Подобный формат освещения события повышает его статус, считает он.
«Когда зашёл в зал, увидел Андрея. Сказали, что ждём Женю, испытал чувство дежавю. Где-то я это уже видел. А трансляции тренировок повышают статус чемпионата России, это не просто турнир водокачки. Даже видел какой-то момент с моим прыжком, посмотрел со стороны и отметил для себя, что ещё можно с ним сделать», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.
Сегодня, 19 декабря, Гуменник стал первым по итогам короткой программы в рамках ЧР-2026. Он набрал 103,77 балла.
Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Мужчины. Короткая программа
19 декабря 2025, пятница. 15:30 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
103.77
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
100.99
3
Андрей Мозалёв
Москва
97.16
Материалы по теме
Комментарии
- 19 декабря 2025
-
20:50
-
20:49
-
20:41
-
20:38
-
20:33
-
20:13
-
20:13
-
20:08
-
20:03
-
19:56
-
19:32
-
19:23
-
19:16
-
19:09
-
19:08
-
19:05
-
19:01
-
19:00
-
18:52
-
18:45
-
18:43
-
18:34
-
18:30
-
18:19
-
18:18
-
18:10
-
17:37
-
17:36
-
16:49
-
16:36
-
16:36
-
16:18
-
16:08
-
16:08
-
15:03