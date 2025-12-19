Гуменник: трансляции тренировок ЧР-2026 повышают его статус, это не турнир водокачки

Российский фигурист Пётр Гуменник сказал, что трансляции тренировок на чемпионате России — 2026 в Санкт-Петербурге делают его не «турниром водокачки». Подобный формат освещения события повышает его статус, считает он.

«Когда зашёл в зал, увидел Андрея. Сказали, что ждём Женю, испытал чувство дежавю. Где-то я это уже видел. А трансляции тренировок повышают статус чемпионата России, это не просто турнир водокачки. Даже видел какой-то момент с моим прыжком, посмотрел со стороны и отметил для себя, что ещё можно с ним сделать», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Сегодня, 19 декабря, Гуменник стал первым по итогам короткой программы в рамках ЧР-2026. Он набрал 103,77 балла.