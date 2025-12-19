Пётр Гуменник назвал прокаты американца Малинина демотивирующими

Российский фигурист Пётр Гуменник высказался о прокатах представителя США Ильи Малинина.

«Прокат Малинина? Я его видел. Но это на грани того, чтобы демотивировать людей. Эти прокаты снижают мотивацию, надо стараться из всего брать что-то положительное. Раз он такое смог, теоретически всё возможно. Когда не можешь дальше двигаться, видишь, как катается Малинин, и понимаешь, впереди ещё очень много работы», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Сегодня, 19 декабря, Пётр Гуменник стал первым по итогам короткой программы в рамках чемпионата России — 2026. Он набрал 103,77 балла.