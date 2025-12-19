Скидки
Гуменник поделился, чем ему нравится его короткая программа «Парфюмер»

Комментарии

Российский фигурист Пётр Гуменник рассказал, почему ему нравится короткая программа «Парфюмер». Сегодня, 19 декабря, Гуменник стал первым по итогам короткой программы в рамках чемпионата России — 2026. Он набрал 103,77 балла.

«Парфюмер» мне нравится сложным образом. С разными сторонами. С одной стороны персонаж большой талант, а с другой — злодей. Интересно показать двойственность его натуры», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Второе место занял Евгений Семененко, который получил 100,99 балла. Тройку сильнейших по итогам соревновательного дня замкнул Андрей Мозалёв (97,16 балла).

