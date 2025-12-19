Гуменник поделился, чем ему нравится его короткая программа «Парфюмер»

Российский фигурист Пётр Гуменник рассказал, почему ему нравится короткая программа «Парфюмер». Сегодня, 19 декабря, Гуменник стал первым по итогам короткой программы в рамках чемпионата России — 2026. Он набрал 103,77 балла.

«Парфюмер» мне нравится сложным образом. С разными сторонами. С одной стороны персонаж большой талант, а с другой — злодей. Интересно показать двойственность его натуры», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Второе место занял Евгений Семененко, который получил 100,99 балла. Тройку сильнейших по итогам соревновательного дня замкнул Андрей Мозалёв (97,16 балла).