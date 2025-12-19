Аделия Петросян прыгнула тройной аксель в короткой программе на чемпионате России — 2026
Поделиться
Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян исполнила элемент повышенной сложности в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге — тройной аксель. Она приземлила этот прыжок на соревнованиях впервые в сезоне. Также в прокате фигуристка сделала чисто тройной лутц и каскад тройной флип-тройной тулуп.
Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Женщины. Короткая программа
19 декабря 2025, пятница. 18:25 МСК
Идёт
1
Аделия Петросян
Москва
86.52
2
Анна Фролова
Санкт-Петербург
73.93
3
Дарья Садкова
Москва
73.27
Сегодня, 19 декабря, спортсменка выступила в короткой программе одиночниц. Выступление участницы Олимпиады-2026 судьи оценили на 86,52 балла. Это первый промежуточный результат.
ЧР-2026 по фигурному катанию проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря. Короткую программу у мужчин ранее выиграл Пётр Гуменник.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 декабря 2025
-
20:50
-
20:49
-
20:41
-
20:38
-
20:33
-
20:13
-
20:13
-
20:08
-
20:03
-
19:56
-
19:32
-
19:23
-
19:16
-
19:09
-
19:08
-
19:05
-
19:01
-
19:00
-
18:52
-
18:45
-
18:43
-
18:34
-
18:30
-
18:19
-
18:18
-
18:10
-
17:37
-
17:36
-
16:49
-
16:36
-
16:36
-
16:18
-
16:08
-
16:08
-
15:03