Аделия Петросян прыгнула тройной аксель в короткой программе на чемпионате России — 2026

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян исполнила элемент повышенной сложности в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге — тройной аксель. Она приземлила этот прыжок на соревнованиях впервые в сезоне. Также в прокате фигуристка сделала чисто тройной лутц и каскад тройной флип-тройной тулуп.

Сегодня, 19 декабря, спортсменка выступила в короткой программе одиночниц. Выступление участницы Олимпиады-2026 судьи оценили на 86,52 балла. Это первый промежуточный результат.

ЧР-2026 по фигурному катанию проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря. Короткую программу у мужчин ранее выиграл Пётр Гуменник.