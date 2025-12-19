Скидки
Аделия Петросян прыгнула тройной аксель в короткой программе на чемпионате России — 2026

Аделия Петросян прыгнула тройной аксель в короткой программе на чемпионате России — 2026
Аделия Петросян
Комментарии

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян исполнила элемент повышенной сложности в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге — тройной аксель. Она приземлила этот прыжок на соревнованиях впервые в сезоне. Также в прокате фигуристка сделала чисто тройной лутц и каскад тройной флип-тройной тулуп.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Женщины. Короткая программа
19 декабря 2025, пятница. 18:25 МСК
Идёт
1
Аделия Петросян
Москва
86.52
2
Анна Фролова
Санкт-Петербург
73.93
3
Дарья Садкова
Москва
73.27

Сегодня, 19 декабря, спортсменка выступила в короткой программе одиночниц. Выступление участницы Олимпиады-2026 судьи оценили на 86,52 балла. Это первый промежуточный результат.

ЧР-2026 по фигурному катанию проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря. Короткую программу у мужчин ранее выиграл Пётр Гуменник.

