Тарасова не смогла сдержать слёз после выступления Петросян в короткой программе ЧР

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не смогла сдержать слёз после того, как двукратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян исполнила элемент повышенной сложности в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге — тройной аксель.

Фото: Первый канал

Фото: Первый канал

Фото: Первый канал

Петросян приземлила этот прыжок на соревнованиях впервые в сезоне. Также в прокате фигуристка сделала чисто тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа.

Сегодня, 19 декабря, спортсменка выступила в короткой программе одиночниц. Выступление участницы Олимпиады-2026 судьи оценили на 86,52 балла. Это первый промежуточный результат.