Тарасова не смогла сдержать слёз после выступления Петросян в короткой программе ЧР
Поделиться
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не смогла сдержать слёз после того, как двукратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян исполнила элемент повышенной сложности в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге — тройной аксель.
Фото: Первый канал
Фото: Первый канал
Фото: Первый канал
Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Женщины. Короткая программа
19 декабря 2025, пятница. 18:25 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
86.52
2
Алиса Двоеглазова
Москва
74.59
3
Анна Фролова
Санкт-Петербург
73.93
Петросян приземлила этот прыжок на соревнованиях впервые в сезоне. Также в прокате фигуристка сделала чисто тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа.
Сегодня, 19 декабря, спортсменка выступила в короткой программе одиночниц. Выступление участницы Олимпиады-2026 судьи оценили на 86,52 балла. Это первый промежуточный результат.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 декабря 2025
-
22:21
-
22:16
-
22:15
-
22:11
-
22:04
-
22:01
-
21:55
-
21:52
-
21:32
-
21:32
-
21:28
-
21:25
-
21:22
-
21:17
-
21:12
-
21:06
-
21:03
-
21:01
-
20:59
-
20:56
-
20:50
-
20:49
-
20:41
-
20:38
-
20:33
-
20:13
-
20:13
-
20:08
-
20:03
-
19:56
-
19:32
-
19:23
-
19:16
-
19:09
-
19:08