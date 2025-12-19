«Господи». Петросян отреагировала на слёзы Тарасовой после её проката с тройным акселем

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян прокомментировала слёзы заслуженного тренера Татьяны Тарасовой, которая растрогалась после проката спортсменки. Петросян на чемпионате России — 2026 в Санкт-Петербурге исполнила тройной аксель.

«Да? Господи, нельзя так нервничать (улыбается)», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Сегодня, 19 декабря, спортсменка выступила в короткой программе одиночниц. Выступление участницы Олимпиады-2026 судьи оценили на 86,52 балла. Это первый промежуточный результат.

ЧР-2026 по фигурному катанию проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря. Короткую программу у мужчин ранее выиграл Пётр Гуменник.