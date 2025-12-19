Петросян раскрыла, когда вставила тройной аксель в свои программы

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала о нововведениях в своих программах. Сегодня, 19 декабря в рамках короткой программы на чемпионате России — 2026 в Санкт-Петербурге спортсменка выполнила тройной аксель. Её выступление судьи оценили на 86,52 балла.

«Редкие выезды с тройного акселя были две недели назад. В самой программе получился неделю назад. Тяжело тренировалась, нервничала даже там. Не говорю уже о том, что было здесь. Получается на тренировках много. Но надеюсь, что доработаю», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

ЧР-2026 по фигурному катанию проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря. Короткую программу у мужчин ранее выиграл Пётр Гуменник.