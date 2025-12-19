Скидки
Петросян призналась, что сильно нервничала перед короткой программой на ЧР-2026

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян призналась, что сильно нервничала перед короткой программой на чемпионате России — 2026 в Санкт-Петербурге, где она исполнила тройной аксель.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Женщины. Короткая программа
19 декабря 2025, пятница. 18:25 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
86.52
2
Алиса Двоеглазова
Москва
74.59
3
Анна Фролова
Санкт-Петербург
73.93

«Я очень сильно переживала, нервничала, боялась. Все эмоции присутствовали. Тренеры были спокойны, но у них опыт большой. Их спокойствие передалось и помогло мне.

Как аксель получился — тогда и вставила в программу. Тяжело собиралась, хоть и сразу вошла в этот элемент, очень долго пыталась нащупать выезд с него. Было потрачено много нервов», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Новости. Фигурное катание
