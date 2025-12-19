Петросян призналась, что сильно нервничала перед короткой программой на ЧР-2026

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян призналась, что сильно нервничала перед короткой программой на чемпионате России — 2026 в Санкт-Петербурге, где она исполнила тройной аксель.

«Я очень сильно переживала, нервничала, боялась. Все эмоции присутствовали. Тренеры были спокойны, но у них опыт большой. Их спокойствие передалось и помогло мне.

Как аксель получился — тогда и вставила в программу. Тяжело собиралась, хоть и сразу вошла в этот элемент, очень долго пыталась нащупать выезд с него. Было потрачено много нервов», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.