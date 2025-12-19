Аделия Петросян рассказала о влиянии публики во время проката короткой программы на ЧР

Двукратная чемпионка России Аделия Петросян поделилась эмоциями от исполнения своей короткой программы в рамках ЧР-2026 в Санкт-Петербурге. Она отметила реакцию публики на своё выступление.

«Зал встал — я была в шоке, просто «ура» в голове. Спасибо зрителям. Прыгнула тройной аксель — и аж звон в ушах появился. Молилась, чтобы больше ничего не испортила в прокате. Чувствовала гордость, что смогла порадовать зрителя», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Петросян заняла первое место по итогам короткой программы. Она получила от судей 86,52 балла. Следом расположилась Алиса Двоеглазова, которая отстаёт на 11,93.