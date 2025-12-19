Аделия Петросян рассказала о влиянии публики во время проката короткой программы на ЧР
Двукратная чемпионка России Аделия Петросян поделилась эмоциями от исполнения своей короткой программы в рамках ЧР-2026 в Санкт-Петербурге. Она отметила реакцию публики на своё выступление.
«Зал встал — я была в шоке, просто «ура» в голове. Спасибо зрителям. Прыгнула тройной аксель — и аж звон в ушах появился. Молилась, чтобы больше ничего не испортила в прокате. Чувствовала гордость, что смогла порадовать зрителя», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.
Петросян заняла первое место по итогам короткой программы. Она получила от судей 86,52 балла. Следом расположилась Алиса Двоеглазова, которая отстаёт на 11,93.
Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Женщины. Короткая программа
19 декабря 2025, пятница. 18:25 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
86.52
2
Алиса Двоеглазова
Москва
74.59
3
Анна Фролова
Санкт-Петербург
73.93
