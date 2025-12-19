Скидки
Фигурное катание

Сихарулидзе и Коган стоя аплодировали Петросян после проката на ЧР в Санкт-Петербурге

Сихарулидзе и Коган стоя аплодировали Петросян после проката на ЧР в Санкт-Петербурге
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе и генеральный секретарь ФФККР Александр Коган стоя аплодировали после того, как двукратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян исполнила элемент повышенной сложности в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге — тройной аксель.

Фото: Первый канал

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Женщины. Короткая программа
19 декабря 2025, пятница. 18:25 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
86.52
2
Алиса Двоеглазова
Москва
74.59
3
Анна Фролова
Санкт-Петербург
73.93

Аделия Петросян приземлила этот прыжок на соревнованиях впервые в сезоне. Также в прокате фигуристка сделала чисто тройной лутц и каскад тройной флип-тройной тулуп.

Сегодня, 19 декабря, спортсменка выступила в короткой программе одиночниц. Выступление участницы Олимпиады-2026 судьи оценили на 86,52 балла. Это первый промежуточный результат.

