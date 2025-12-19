Петросян прокомментировала свои баллы за короткую программу на ЧР-2026

Двукратная чемпионка России Аделия Петросян дала комментарий по поводу оценок от судей за своё выступление в рамках короткой программы на чемпионате России — 2026 в Санкт-Петербурге. Спортсменка заняла первое место, получив 86,52 балла.

«Помню, сколько у меня было, когда я уже выступала с тройным акселем. Рада, что такие оценки вновь появились в этом сезоне. Буду работать над ними и улучшаться», — сказала Петросян в эфире Первого канала.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не смогла сдержать слёз после того, как Петросян исполнила элемент повышенной сложности в короткой программе — тройной аксель.