Петросян прокомментировала свои баллы за короткую программу на ЧР-2026
Двукратная чемпионка России Аделия Петросян дала комментарий по поводу оценок от судей за своё выступление в рамках короткой программы на чемпионате России — 2026 в Санкт-Петербурге. Спортсменка заняла первое место, получив 86,52 балла.
«Помню, сколько у меня было, когда я уже выступала с тройным акселем. Рада, что такие оценки вновь появились в этом сезоне. Буду работать над ними и улучшаться», — сказала Петросян в эфире Первого канала.
Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Женщины. Короткая программа
19 декабря 2025, пятница. 18:25 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
86.52
2
Алиса Двоеглазова
Москва
74.59
3
Анна Фролова
Санкт-Петербург
73.93
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не смогла сдержать слёз после того, как Петросян исполнила элемент повышенной сложности в короткой программе — тройной аксель.
