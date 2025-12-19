Петросян: надеюсь, мой пик придётся на февраль, на Олимпиаду
Двукратная чемпионка России Аделия Петросян оценила свою форму после победы в короткой программе женщин в рамках чемпионата России — 2026.
Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Женщины. Короткая программа
19 декабря 2025, пятница. 18:25 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
86.52
2
Алиса Двоеглазова
Москва
74.59
3
Анна Фролова
Санкт-Петербург
73.93
«Никакой стратегии постепенного набирания формы не было. У меня было почти три месяца межсезонья. Я была с травмой. Первый месяц был входящий, а потом два месяца просто сидела. Так что постепенно набираю форму, но это пока не мой пик. Надеюсь, пик придётся на февраль, на Олимпиаду», — сказала Петросян в эфире Первого канала.
Судьи поставили Петросян 86,52 балла. Второе место заняла Алиса Двоеглазова, которая получила 74,59 балла. Тройку сильнейших по итогам соревновательного дня замкнула Анна Фролова (73,93).
