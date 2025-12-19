Петросян: после тройногой акселя хотела просто прыгать от радости
Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян оценила исполнение элемента повышенной сложности в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге — тройного акселя.
Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Женщины. Короткая программа
19 декабря 2025, пятница. 18:25 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
86.52
2
Алиса Двоеглазова
Москва
74.59
3
Анна Фролова
Санкт-Петербург
73.93
«У меня сам по себе странный аксель. Он и выглядит необычно. Когда его ловлю, мне достаточно легко аксель держать. Было просто важно поймать выезд и потом начинать набирать обороты, прыгать больше-больше-больше. Понимаю, что аксель уже более или менее становится стабильным элементом.
После тройного акселя хотела просто прыгать от радости. Но знала, что мне нельзя расслабляться. Я ехала и держала в голове, это далеко не конец программы», — сказала Петросян в эфире Первого канала.
