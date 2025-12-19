Ученица Тутберидзе высказалась о дебюте на взрослом чемпионате России

Ученица Этери Тутберидзе — Дина Хуснутдинова поделилась впечатлениями от дебюта на взрослом чемпионате России — 2026 в Санкт-Петербурге. Спортсменка заняла седьмое место, набрав 70,62 балла.
«Сильно переживала. Это мой первый чемпионат России, хотелось показать максимум. Была лучше готова, чем прокатала, хочу реабилитироваться в произвольной программе, чтобы всё получилось. Поддержка зрителей очень помогает, очень рада, что пришло столько людей.
Что сказала Этери Георгиевна, что тройной аксель получился? Она дала напутственные слова, я собралась и сделала его. Что именно сказала? Останется в секрете (улыбается). Оценки мотивируют откататься завтра лучше, будет ли четверной прыжок в произвольной, решим завтра после тренировки», — передаёт слова Хуснутдиновой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
