Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ученица Тутберидзе высказалась о дебюте на взрослом чемпионате России

Ученица Тутберидзе высказалась о дебюте на взрослом чемпионате России
Дина Хуснутдинова
Комментарии

Ученица Этери ТутберидзеДина Хуснутдинова поделилась впечатлениями от дебюта на взрослом чемпионате России — 2026 в Санкт-Петербурге. Спортсменка заняла седьмое место, набрав 70,62 балла.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Женщины. Короткая программа
19 декабря 2025, пятница. 18:25 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
86.52
2
Алиса Двоеглазова
Москва
74.59
3
Анна Фролова
Санкт-Петербург
73.93

«Сильно переживала. Это мой первый чемпионат России, хотелось показать максимум. Была лучше готова, чем прокатала, хочу реабилитироваться в произвольной программе, чтобы всё получилось. Поддержка зрителей очень помогает, очень рада, что пришло столько людей.

Что сказала Этери Георгиевна, что тройной аксель получился? Она дала напутственные слова, я собралась и сделала его. Что именно сказала? Останется в секрете (улыбается). Оценки мотивируют откататься завтра лучше, будет ли четверной прыжок в произвольной, решим завтра после тренировки», — передаёт слова Хуснутдиновой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Аделия Петросян выиграла короткую программу на ЧР-2026, Двоеглазова — вторая
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android