«Курт Кобейн — интересная личность». Евгений Семененко — о программе под песни Nirvana

Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко высказался о программе под песни группы Nirvana.

«Я люблю ориентироваться на музыку, которую слушаю в наушниках. Выбор пал на культовую группу, был удивлён, что она не звучала на соревновательном льду. Подумали: «Почему бы и нет?» Это что-то новое, было интересно, как это будет выглядеть на льду. Тем более рок мне не доводилось катать, выпала возможность.

Плюс солист Nirvana Курт Кобейн — это достаточно интересная личность со своими отрицательными и положительными сторонами», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.